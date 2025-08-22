Jesús Estrada

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 24

Chihuahua, Chih., Diputadas locales de Morena en el Congreso de Chihuahua entregaron a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud de investigación federal, relacionado con el hallazgo de 386 cadáveres y restos humanos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

Señalaron que este caso no puede resolverse sólo a nivel estatal, debido a relevancia social y posible implicación de autoridades.

La petición fue presentada por la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Argueta, y las diputadas María Pérez Reyes y Rosana Díaz Reyes, quienes se reunieron con el delegado de la FGR en la entidad, Ramón Badillo Aguilar, y la subdelegada Argene Blásquez Morales.

Las morenistas pidieron la atracción de las investigaciones que hasta ahora lleva la Fiscalía General del Estado, la intervención de peritos federales para identificar los cuerpos encontrados en el incinerador, e indagar la complicidad de las funerarias Luz Divina, Latinoamericana, Protecto Deco, Del Carmen, Amor Eterno y Ramírez, las cuales entregaron cenizas falsas a los deudos.

La solicitud está sustentada en el artículo 280 del Código Penal Federal, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la FGR y el artículo 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, ordenamientos que permiten a la fiscalía federal ejercer su facultad de atracción en casos de interés nacional.