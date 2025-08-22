Viernes 22 de agosto de 2025, p. 24
Chihuahua, Chih., Diputadas locales de Morena en el Congreso de Chihuahua entregaron a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud de investigación federal, relacionado con el hallazgo de 386 cadáveres y restos humanos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.
Señalaron que este caso no puede resolverse sólo a nivel estatal, debido a relevancia social y posible implicación de autoridades.
La petición fue presentada por la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Argueta, y las diputadas María Pérez Reyes y Rosana Díaz Reyes, quienes se reunieron con el delegado de la FGR en la entidad, Ramón Badillo Aguilar, y la subdelegada Argene Blásquez Morales.
Las morenistas pidieron la atracción de las investigaciones que hasta ahora lleva la Fiscalía General del Estado, la intervención de peritos federales para identificar los cuerpos encontrados en el incinerador, e indagar la complicidad de las funerarias Luz Divina, Latinoamericana, Protecto Deco, Del Carmen, Amor Eterno y Ramírez, las cuales entregaron cenizas falsas a los deudos.
La solicitud está sustentada en el artículo 280 del Código Penal Federal, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la FGR y el artículo 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, ordenamientos que permiten a la fiscalía federal ejercer su facultad de atracción en casos de interés nacional.
Guzmán Argueta subrayó la importancia de que la investigación avance rápido: “este caso no puede quedar impune. Buscamos que se esclarezca qué autoridades pudieron actuar con omisión o incluso complicidad. Es momento de responder con justicia y sensibilidad ante las familias que hoy viven un dolor profundo”.
La diputada María Pérez Reyes destacó que una de las principales preocupaciones de las familias es la incertidumbre respecto a las urnas que recibieron de las funerarias.
“Para muchas personas en Ciudad Juárez esto ha sido una pesadilla. Más de mil ciudadanos han acudido a la fiscalía para saber si en verdad las cenizas que recibieron pertenecen a sus seres queridos”.
El 27 de junio hallaron 386 cuerpos apilados en un inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa de Juárez, donde está el horno del crematorio Plenitud. Desde esa fecha cientos de familias han señalado sus dudas sobre las cenizas de sus parientes muertos, que le entregaron funerarias locales.