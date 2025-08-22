Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 24

Chihuahua, Chih., Una niña de dos años murió ayer en la mañana por complicaciones de sarampión, en la colonia Alfredo Chávez de la capital. Con este fallecimiento sumaron 15 decesos en la entidad por el padecimiento desde que se detectaron los primeros casos en Chihuahua, en febrero pasado.

Ante la situación, la Secretaría de Salud estatal anunció que desplegará brigadas de vacunación en campos agrícolas, ya que la mayoría de decesos han correspondido a hijos de jornaleros y a personas de pueblos originarios.

La madre de la pequeña fallecida dijo a paramédicos que atendieron a la niña en sus últimos momentos, luego de que llamó al número de emergencias 911, que “presentó síntomas del virus de sarampión desde hace una semana”, pero no la llevó a un hospital.

El deceso ocurrió en la calle 24 de Febrero 1903, colonia Alfredo Chávez –una de las más pobres de la ciudad–, adonde acudió una brigada de salud ante la muerte por sarampión y la posibilidad de más contagios, dio a conocer el subdirector de Epidemiología estatal, Gumaro Barrios Gallegos.

Mencionó que se tomaron a la familia de la niña muestras para un análisis en laboratorio y confirmar o descartar los contagios; también se le dieron indicaciones respecto a medidas de hidratación para menores de edad, así como en cuanto a la importancia de completar los esquemas de vacunación.