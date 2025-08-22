▲ Trabajadoras del área de limpieza, antier durante un paro de labores frente al Hospital Regional de la ciudad de Veracruz. Foto Iván Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025

Veracruz, Ver., Trabajadores del área de limpieza del sector salud en el estado de Veracruz levantaron ayer el paro de labores que mantuvieron durante 48 horas por la falta de pago de sus salarios.

Los inconformes indicaron que el gobierno federal prometió que a más tardar mañana serán dispersados los recursos a la empresa privada Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, a la cual pertenecen, para que se cubran los sueldos que les adeudan.

Sergio Aguilar Martínez, coordinador de la compañía, refirió que al llegar a dicho acuerdo, de manera inmediata se reanudó el servicio en hospitales y clínicas de la entidad.

“Ya hay compromiso para pagar, el viernes, hoy estaría cubierto todo el monto (…) ya están ingresando los empleados, les están dando sus áreas para que se incorporen”, puntualizó.

Desde el martes, más de 3 mil empleados pertenecientes a dicha compañía comenzaron la protesta para exigir que les saldaran la quincena pasada y les otorgaran los materiales necesarios para realizar sus funciones, situación que ocasionó que la basura y desechos médicos comenzaran a acumularse.

De acuerdo con lo señalado por Aguilar Martínez, las autoridades no habían hecho los pagos correspondientes a la firma desde abril pasado, por lo que ésta tuvo dificultad para entregar a tiempo los sueldos a los trabajadores.