El gobierno federal prometió a afanadores dispersar recursos para que su empresa les pague sueldos atrasados
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 24
Veracruz, Ver., Trabajadores del área de limpieza del sector salud en el estado de Veracruz levantaron ayer el paro de labores que mantuvieron durante 48 horas por la falta de pago de sus salarios.
Los inconformes indicaron que el gobierno federal prometió que a más tardar mañana serán dispersados los recursos a la empresa privada Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, a la cual pertenecen, para que se cubran los sueldos que les adeudan.
Sergio Aguilar Martínez, coordinador de la compañía, refirió que al llegar a dicho acuerdo, de manera inmediata se reanudó el servicio en hospitales y clínicas de la entidad.
“Ya hay compromiso para pagar, el viernes, hoy estaría cubierto todo el monto (…) ya están ingresando los empleados, les están dando sus áreas para que se incorporen”, puntualizó.
Desde el martes, más de 3 mil empleados pertenecientes a dicha compañía comenzaron la protesta para exigir que les saldaran la quincena pasada y les otorgaran los materiales necesarios para realizar sus funciones, situación que ocasionó que la basura y desechos médicos comenzaran a acumularse.
De acuerdo con lo señalado por Aguilar Martínez, las autoridades no habían hecho los pagos correspondientes a la firma desde abril pasado, por lo que ésta tuvo dificultad para entregar a tiempo los sueldos a los trabajadores.
Algunas cirugías fueron suspendidas y reprogramadas debido a la suciedad en los quirófanos, además de que varios pacientes denunciaron la contaminación en baños y otras áreas de los hospitales que, dijeron, podían ser focos de infección.
Al regresar a sus puestos, algunos de los afanadores advirtieron que en caso de no recibir sus remuneraciones este viernes volverán a movilizarse, e incluso recrudecerán las protestas; otros mostraron su desconfianza y no quisieron retornar a sus labores hasta que reciban sus pagos.
Vicente Sánchez, quien formó parte de las manifestaciones en Xalapa, recordó que tienen también otras exigencias como que los doten de los insumos necesarios para garantizar su seguridad, como guantes y cubrebocas, entre otros.
Añadió que la empresa también ha incurrido en otras irregularidades como negarles sus días de descanso o de asueto, además de vacaciones, por lo que esperan que las autoridades intervengan en esos temas.
Por su parte, el secretario de Finanzas y Planeación estatal, Miguel Reyes Hernández, afirmó que este problema no compete al gobierno de Veracruz, pues se trata de una empresa privada que “esta subcontratada, no son de nosotros y entiendo que ya lo arreglaron”.