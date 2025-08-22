Viernes 22 de agosto de 2025, p. 8
La Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección General de Música, la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, la Revista de la Universidad de México, la Facultad de Música, la Escuela Nacional Preparatoria UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades, Radio UNAM, el Sello Jueves y Sipam convocan a la comunidad estudiantil a participar en el cuarto Concurso de Canción Feminista.
Este certamen está dirigido a mujeres e identidades sexo-género disidentes de la comunidad estudiantil de la UNAM, desde nivel bachillerato hasta licenciatura y posgrado, ya sea de forma individual o colectiva.
Las personas interesadas deberán ser mayores de edad, sin importar su nacionalidad, y presentar una canción inédita en español y que se asuma feminista, tanto en su letra como en su proceso creativo o forma de expresión.
El certamen busca dar voz a las luchas feministas contemporáneas, utilizando la música como medio de expresión, resistencia y transformación social.
Tras el éxito de las tres ediciones anteriores, en las que se recibieron más de 150 canciones, el concurso continúa consolidándose como un espacio artístico, político y cultural que celebra y visibiliza las nuevas voces que están tejiendo los feminismos actuales dentro del ámbito universitario.
La ﬁnal del concurso se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Foro Alicia Urreta de Casa del Lago UNAM, donde se presentarán las canciones y se realizará la premiación. Las letras ganadoras serán transmitidas a través de Radio UNAM y Violeta Radio.
Las propuestas musicales deberán tener una duración de entre dos y siete minutos y enviarse en formato MP3. Se aceptan todos los géneros musicales.