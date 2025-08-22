Ted Thornhill

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 8

Parece una nave espacial traída desde una galaxia muy lejana, pero en realidad se trata de un museo con un proyecto pasional de mil millones de dólares en Los Ángeles, ideado por el creador de Star Wars, George Lucas , y su esposa, Mellody Hobson.

Anunciado por primera vez en 2014, las fotos muestran no sólo que está cerca de completarse, sino que probablemente se convertirá en una de las atracciones más asombrosas de la ciudad.

El futurista Museo Lucas de Arte Narrativo en Exposition Park, cuya inauguración está prevista para 2026, ha sido diseñado para “flotar” sobre el suelo, según Mad Architects, el estudio responsable del diseño. Y no se ve ni un solo ángulo recto.

El edificio se encuentra en un paisaje formado por árboles, jardines y senderos, y albergará lo que se afirma que es “una de las colecciones de arte narrativo más importantes del mundo”, curada por el propio Lucas, de 81 años.

Más de 10 mil piezas

El museo de cinco pisos albergará más de 10 mil piezas de su colección personal, incluyendo cómics, ilustraciones, pinturas, fotografías, imágenes en movimiento, esculturas y recuerdos del cine.

Se exhibirán obras de los ilustradores Norman Rockwell, NC Wyeth, Maxfield Parrish y Kadir Nelson; de los artistas de cómics Winsor McCay, Frank Frazetta, Jack Kirby y Robert Crumb; de los muralistas Judith F. Baca y Diego Rivera; de los fotógrafos Dorothea Lange y Carrie Mae Weems; de los cronistas de la vida afroestadunidense Jacob Lawrence y Charles White; y obras fundamentales de artistas como Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi y Robert Colescott.