Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 8

Xava Drago, voz inmortal de Coda, falleció ayer, tras dar una gran batalla al cáncer de estómago, el cual finalmente apagó la vida de un guerrero, quien “rocanroleó, cantó, gozó y amó cada maravilloso instante que construyó”.

Salvador Aguilar, nombre real del músico (1968-2025), quien cruzó hacia ese lugar donde no existe el dolor, pensaba acudir a un homenaje en La Maraka, un concierto el 25 de septiembre titulado Eternamente Xava, al cual estaría acompañado por Coda, así como por otros colegas y amigos. Este acto, por deseo del propio músico, se realizará en la fecha acordada, comentó a La Jornada Adrián Magaña, mánager del músico, cuyos restos –dijo– serán cremados.

Explicó: “lo relacionado al tema funerario va a ser muy privado, con la familia y personas muy cercanas a él; pero quienes quieran despedirlo –como seguidores o gente que quiera rendirle homenaje–, precisamente será en La Maraka. Este evento continúa programado; fue su deseo y él quería estar presente. En algún momento lo platicamos y dijo que quería que se realizara el concierto, aún si por su deterioro de salud no podía estar. Lamentablemente no lo podemos tener con nosotros, pero el tributo se realizará”.

Ayer, luego de unos días de que el cantante informó sobre su precario estado de salud, Coda difundió el deceso de su vocalista en un comunicado: “con profunda tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano, amigo y compañero de vida Xava Drago, vocalista de Coda. No sólo fue la voz de la banda durante tantos años, sino también corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Su entrega en el escenario, su pasión por el rock y su cercanía con cada persona que se le acercaba, lo convirtieron en un artista inolvidable y un ser humano entrañable”.

Esta pérdida, continuó la agrupación, “deja un vacío inmenso, no sólo en el grupo, sino en toda la escena del rock mexicano. Hoy despedimos a un ícono, a un guerrero, a un hermano. Agradecemos de antemano el respeto en este momento tan difícil. Más adelante daremos a conocer la manera en que honraremos su memoria, como él lo hubiera querido: con música, con verdad y con el alma. Con todo nuestro dolor. Coda”.

La semana pasada, el intérprete informó que había sido desahuciado por sus médicos; se despidió y agradeció el apoyo de sus seguidores y su familia: “Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los staff y crew que trabajaron conmigo alguna vez; mánagers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fanáticos, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”.