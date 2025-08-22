Reuters, Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 19

Ottawa. El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantuvo “una conversación productiva y de amplio alcance” sobre los desafíos comerciales, entre otros asuntos, y acordaron volver a reunirse en breve, informó su oficina en un comunicado.

La llamada telefónica se dio en un momento en que Canadá y Estados Unidos están inmersos en una guerra comercial y fue la primera conversación conocida entre los dos líderes desde el 30 de junio.

Carney inició la llamada, dijo una fuente del gobierno canadiense que pidió el anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios. En Washington, un funcionario estadunidense señaló que los dos habían discutido sobre comercio.

Canadá ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre una nueva relación económica y de seguridad durante meses, pero las dos partes no están cerca de un acuerdo.

A finales de julio, Trump firmó un decreto para aumentar de 25 a 35 por ciento los aranceles sobre los bienes canadienses en los productos no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).