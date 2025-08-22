Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 19

Moscú. India y Rusia acordaron el jueves impulsar sus lazos comerciales durante la reunión de sus ministros de Relaciones Exteriores en Moscú, dando pocos indicios de que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Nueva Delhi por comprar crudo ruso vayan a perturbar su relación.

Los productos indios se enfrentan a aranceles estadunidenses adicionales hasta de 50 por ciento, entre los más altos impuestos por Washington, debido al aumento de las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Los países occidentales que boicotean el crudo ruso afirman que las compras indias contribuyen a financiar la guerra de Moscú en Ucrania. No obstante, India defiende que sus compras son transacciones puramente comerciales y acusa a Estados Unidos y a la Unión Europea de doble rasero, señalando que ellos mismos mantienen un comercio significativo con Moscú.

“Tenemos buenos resultados en la cooperación en el sector de los hidrocarburos, en el suministro de petróleo ruso al mercado indio. Y tenemos un interés mutuo en llevar a cabo proyectos conjuntos para la extracción de recursos energéticos, incluso en la Federación Rusa: en el Lejano Oriente y en la plataforma ártica”, declaró el canciller ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa junto a su par indio, Subrahmanyam Jaishankar.