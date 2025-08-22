Economía
Renuncia del ministro de Hacienda de Chile provoca ajustes en gabinete de Boric
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 18

Santiago. El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, renunció sorpresivamente a su cargo la mañana de ayer, alegando razones personales, lo cual provocó que el presidente Gabriel Boric decidiera hacer varios ajustes en su gabinete.

El mandatario designó en el cargo a Nicolás Grau, hasta ahora ministro de Economía. En esta cartera nombró al también economista Álvaro García, quien la había ocupado entre 1994 y 1998. Finalmente, en Agricultura colocó a la socióloga Ignacia Fernández, de trayectoria en ese ministerio.

Al explicar su decisión, Marcel indicó que es “una necesidad personal y familiar, particularmente del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Creo que habiendo hecho buena parte de las tareas es ya un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo y recuperar ciertas prioridades”.

En el balance destacó que “la economía ya recuperó sus equilibrios básicos”, el crecimiento se aproxima a 3 por ciento anual y “pronto veremos cifras más sustantivas de generación de empleo”.

