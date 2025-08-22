Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 18

Santiago. El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, renunció sorpresivamente a su cargo la mañana de ayer, alegando razones personales, lo cual provocó que el presidente Gabriel Boric decidiera hacer varios ajustes en su gabinete.

El mandatario designó en el cargo a Nicolás Grau, hasta ahora ministro de Economía. En esta cartera nombró al también economista Álvaro García, quien la había ocupado entre 1994 y 1998. Finalmente, en Agricultura colocó a la socióloga Ignacia Fernández, de trayectoria en ese ministerio.

Al explicar su decisión, Marcel indicó que es “una necesidad personal y familiar, particularmente del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Creo que habiendo hecho buena parte de las tareas es ya un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo y recuperar ciertas prioridades”.