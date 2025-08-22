▲ El gobierno de México devolverá horarios de despegue y aterrizaje a líneas de EU en el AICM, según una versión de Reuters. Foto Jair Cabrera

Reuters y De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 18

Funcionarios mexicanos informaron a varias aerolíneas estadunidenses, en una llamada el 18 de agosto, que se les devolverán los horarios de despegue y aterrizaje recortados en el aeropuerto de la Ciudad de México, informó la agencia de noticias Reuters, al citar un documento publicado ayer por United Airlines.

Consultada por La Jornada, el área de atención a medios de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) respondió que se encuentra revisando el tema y que su posición la dará a conocer mediante un comunicado.

El 2 de febrero de 2023 el gobierno de México ordenó, mediante un decreto publicado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a las aerolíneas de carga salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladar esas operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en un plazo de 108 días.

En julio de 2023, se ordenó también la reducción de 52 a 43 vuelos por hora en el AICM a partir de octubre de ese año.