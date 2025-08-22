Viernes 22 de agosto de 2025, p. 18
Funcionarios mexicanos informaron a varias aerolíneas estadunidenses, en una llamada el 18 de agosto, que se les devolverán los horarios de despegue y aterrizaje recortados en el aeropuerto de la Ciudad de México, informó la agencia de noticias Reuters, al citar un documento publicado ayer por United Airlines.
Consultada por La Jornada, el área de atención a medios de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) respondió que se encuentra revisando el tema y que su posición la dará a conocer mediante un comunicado.
El 2 de febrero de 2023 el gobierno de México ordenó, mediante un decreto publicado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a las aerolíneas de carga salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladar esas operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en un plazo de 108 días.
En julio de 2023, se ordenó también la reducción de 52 a 43 vuelos por hora en el AICM a partir de octubre de ese año.
Estas medidas fueron rechazadas recientemente por el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump. El pasado 19 de julio el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra México por la decisión de rescindir slots a las aerolíneas de Estados Unidos y obligar a las de carga a reubicar sus operaciones fuera del aeropuerto capitalino.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, emitió un comunicado ese día en el que dijo que estaba considerando rechazar las solicitudes de vuelos de México si el gobierno no abordaba las preocupaciones de Estados Unidos sobre las decisiones tomadas en 2022 y 2023. También propuso retirar la inmunidad antimonopolio a la empresa conjunta de la estadunidense Delta Air Lines con Aeroméxico para abordar los problemas de competencia en el mercado.