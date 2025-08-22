Julio Gutiérrez

La Junta de Gobierno del Banco de México (BdeM) “valorará” si continúa con los recortes a la tasa de referencia –el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias–, para lo cual considerará “los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

Lo anterior fue divulgado en la minuta 118 de la reunión de la Junta de Gobierno realizada el 7 de agosto, en la que se decidió reducir la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, con lo que el objetivo pasó de 8 a 7.75 por ciento.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 por ciento”, explicó el BdeM en el documento publicado este jueves.

De acuerdo con el documento, todos los miembros de la Junta de Gobierno señalaron que, durante el segundo trimestre del año, la economía creció más de lo que lo hizo en el primer trimestre.