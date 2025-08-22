Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 16

Durante el segundo trimestre del año, 85 por ciento de las empresas mexicanas no utilizaron nuevos créditos bancarios, al considerar la situación económica general, las ventas y la rentabilidad de sus firmas como las principales limitantes para contratarlos, dio a conocer ayer el Banco de México (BdeM).

La encuesta sobre la Evolución del financiamiento a las empresas, correspondiente al segundo trimestre del año, indica que, en ese lapso, el porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios fue de 14.9 por ciento.

“Respecto al total de empresas, 82.3 por ciento reveló que no los solicitó, 1.7 por ciento señaló que está en proceso de autorización, 0.8 por ciento indicó que pidió el financiamiento y no fue autorizado y 0.3 por ciento precisó que lo rechazó por considerar que era muy caro”, detalla el banco central.

Apuntó que las empresas que sí usaron un nuevo financiamiento de la banca consideraron que en este momento hay condiciones más accesibles en los montos ofrecidos.

Limitantes

No obstante, 85 por ciento de las empresas que determinaron no acceder a este instrumento financiero con la banca privada, puntualizaron que las principales limitantes, en orden de importancia, son la situación económica general, las ventas y rentabilidad de los negocios, las tasas de interés del mercado de crédito, así como el acceso a apoyo público.