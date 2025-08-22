Viernes 22 de agosto de 2025, p. 16
Durante el segundo trimestre del año, 85 por ciento de las empresas mexicanas no utilizaron nuevos créditos bancarios, al considerar la situación económica general, las ventas y la rentabilidad de sus firmas como las principales limitantes para contratarlos, dio a conocer ayer el Banco de México (BdeM).
La encuesta sobre la Evolución del financiamiento a las empresas, correspondiente al segundo trimestre del año, indica que, en ese lapso, el porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios fue de 14.9 por ciento.
“Respecto al total de empresas, 82.3 por ciento reveló que no los solicitó, 1.7 por ciento señaló que está en proceso de autorización, 0.8 por ciento indicó que pidió el financiamiento y no fue autorizado y 0.3 por ciento precisó que lo rechazó por considerar que era muy caro”, detalla el banco central.
Apuntó que las empresas que sí usaron un nuevo financiamiento de la banca consideraron que en este momento hay condiciones más accesibles en los montos ofrecidos.
Limitantes
No obstante, 85 por ciento de las empresas que determinaron no acceder a este instrumento financiero con la banca privada, puntualizaron que las principales limitantes, en orden de importancia, son la situación económica general, las ventas y rentabilidad de los negocios, las tasas de interés del mercado de crédito, así como el acceso a apoyo público.
Otros delimitadores fueron los niveles de capitalización, los montos exigidos como colateral, las condiciones de acceso al crédito bancario, la disposición de los bancos a otorgar crédito, las dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente y el historial crediticio.
“Adicionalmente, en el segundo trimestre de 2025, del total de las empresas encuestadas, 56.5 por ciento señalaron que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo sus operaciones corrientes”, enfatizó el BdeM.
El banco central señaló que los problemas más comunes a los que se enfrentaron las empresas en el segundo trimestre del año fueron, en ese orden: ventas, competencia, inseguridad, marco regulatorio y tributario, disponibilidad de insumos y costos de producción.
*Una versión más extensa puede consultarse en: https://goo.su/LnEdzf