▲ La información sobre los comercios minoristas refleja que el gasto de los hogares se mantiene con un sesgo de cautela, según analistas. Foto Víctor Camacho

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 16

En junio de 2025, los ingresos por suministro de bienes y servicios de los comercios minoristas mostraron un retroceso mensual, luego de registrar un sólido avance en mayo, por lo que la desaceleración en las ventas minoristas sugiere cautela en el consumo en México, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, las ventas del comercio al por menor disminuyeron 0.4 por ciento mensual, tras el repunte de 1.7 por ciento observado en mayo. En su comparación anual, el comercio minorista mantuvo una trayectoria positiva, con un crecimiento de 2.3 por ciento respecto a junio de 2024.

“El gasto de los hogares se mantiene con un sesgo de cautela, ante los bajos niveles en la confianza de los consumidores y el riesgo de presiones inflacionarias”, resaltó Rosa Rubio, analista de Monex.

El comercio minorista mostró un desempeño mixto, con incrementos únicamente en cinco de los nueve subsectores que lo conforman. El mayor dinamismo provino de las ventas por Internet, que registraron un sólido avance de 6.7 por ciento mensual (42.6 por ciento anual), tras recuperarse de la caída del mes previo (2.9 por ciento) y alcanzando su ritmo de crecimiento más elevado en los últimos 11 meses.

A su vez, el consumo de enseres domésticos (muebles y artículos para el hogar) mostró un modesto aumento de 1.5 por ciento mensual, impulsado principalmente por las compras de mobiliario, accesorios y equipos de cómputo (6.5 por ciento).