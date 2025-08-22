▲ Freddie Freeman, de Los Ángeles, pegó un jonrón de dos carreras al sexto lanzamiento del primer inning. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. a31

Freddie Freeman conectó un jonrón de dos carreras en el sexto lanzamiento del primer inning, Clayton Kershaw ganó su cuarta apertura consecutiva y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer 9-5 a los Rockies de Colorado.

El cubano Andy Pages conectó dos hits, incluyendo un vuelacercas, y los Dodgers dividieron triunfos en la serie de cuatro juegos en el Coors Field. Alex Freeland pegó tres imparables, mientras Freeman y Mookie Betts aportaron dos hits cada uno.

Kershaw toleró tres carreras y seis imparables en cinco episodios y dos tercios, ponchó a tres y dio una base por bolas, con lo que mejoró a 29-11 contra los Rockies, su mayor número de victorias contra cualquier oponente.

Freeman conectó un batazo de cuatro esquinas de 137 metros en el primer lanzamiento de su turno al bate después de que Betts negoció un boleto para abrir el juego contra Chase Dollander, y los visitantes anotaron en cada una de las cinco entradas para construir una ventaja de 8-2, coronado por el jonrón de Pages al inicio del quinto capítulo.