Viernes 22 de agosto de 2025, p. a31
Freddie Freeman conectó un jonrón de dos carreras en el sexto lanzamiento del primer inning, Clayton Kershaw ganó su cuarta apertura consecutiva y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer 9-5 a los Rockies de Colorado.
El cubano Andy Pages conectó dos hits, incluyendo un vuelacercas, y los Dodgers dividieron triunfos en la serie de cuatro juegos en el Coors Field. Alex Freeland pegó tres imparables, mientras Freeman y Mookie Betts aportaron dos hits cada uno.
Kershaw toleró tres carreras y seis imparables en cinco episodios y dos tercios, ponchó a tres y dio una base por bolas, con lo que mejoró a 29-11 contra los Rockies, su mayor número de victorias contra cualquier oponente.
Freeman conectó un batazo de cuatro esquinas de 137 metros en el primer lanzamiento de su turno al bate después de que Betts negoció un boleto para abrir el juego contra Chase Dollander, y los visitantes anotaron en cada una de las cinco entradas para construir una ventaja de 8-2, coronado por el jonrón de Pages al inicio del quinto capítulo.
En la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Diablos Rojos del México vencieron 8-2 a los Pericos de Puebla, con lo que tomaron ventaja de 2-0 en la Serie de Zona de los playoffs. Con esta victoria en el estadio Alfredo Harp Helú, los Pingos llegaron a 14 triunfos consecutivos en postemporada para aumentar el récord en su historia, además de ponerse a dos victorias de amarrar su pase a la final de zona.
Con información de Ap