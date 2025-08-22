Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. a12

Hermosillo, Son., Por medio de un oficio, la dirección del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 solicitó al juez federal Enrique Hernández Miranda que la audiencia inicial de Julio César Chávez Jr, programada para mañana a las 17 horas, se realice por videoconferencia desde el penal de Hermosillo, en lugar de trasladarlo físicamente a los juzgados federales ubicados a 40 kilómetros en el centro de la ciudad.

En el documento enviado al magistrado, Erika Adriana Tenopala Chausseé, directora del penal federal, argumenta que la medida busca salvaguardar la integridad del ex boxeador y del personal a cargo de su custodia, ya que el centro de justicia federal se encuentra en la salida poniente de la capital sonorense.

La diligencia corresponde a la continuación de la audiencia inicial, en la que Chávez Carrasco, conocido como El Junior, deberá responder a la orden de aprehensión librada en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. El ex boxeador fue extraditado desde Estados Unidos a México y puesto a disposición del juez Hernández Miranda tras su detención y deportación por parte de autoridades estadunidenses.