Viernes 22 de agosto de 2025, p. a12
Hermosillo, Son., Por medio de un oficio, la dirección del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 solicitó al juez federal Enrique Hernández Miranda que la audiencia inicial de Julio César Chávez Jr, programada para mañana a las 17 horas, se realice por videoconferencia desde el penal de Hermosillo, en lugar de trasladarlo físicamente a los juzgados federales ubicados a 40 kilómetros en el centro de la ciudad.
En el documento enviado al magistrado, Erika Adriana Tenopala Chausseé, directora del penal federal, argumenta que la medida busca salvaguardar la integridad del ex boxeador y del personal a cargo de su custodia, ya que el centro de justicia federal se encuentra en la salida poniente de la capital sonorense.
La diligencia corresponde a la continuación de la audiencia inicial, en la que Chávez Carrasco, conocido como El Junior, deberá responder a la orden de aprehensión librada en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. El ex boxeador fue extraditado desde Estados Unidos a México y puesto a disposición del juez Hernández Miranda tras su detención y deportación por parte de autoridades estadunidenses.
El documento oficial, fechado el 19 de agosto de 2025, expone que, aunque es facultad de la autoridad penitenciaria autorizar el egreso de personas privadas de la libertad para comparecer ante un juez, en este caso se prefiere optar por medios electrónicos debido al nivel de riesgo, o bien que se lleve a cabo en una sala al interior del penal de máxima seguridad.
En el oficio, la dirección del Cefereso defiende que la solicitud se fundamenta en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2021, que establecen mecanismos para la celebración de audiencias judiciales a distancia mediante videoconferencia en tiempo real. “Dichos lineamientos permiten garantizar el desarrollo de los procesos sin comprometer la seguridad de internos, personal penitenciario y autoridades judiciales”, agregó.
Asimismo, la dirección aseguró en el escrito que el Cefereso 11 cuenta con los equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la diligencia en tiempo real, en coordinación con el Poder Judicial de la Federación.