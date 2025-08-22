Tricolores brillan en atletismo
El mexicano Diego Monsalve incrementó el número de medallas de oro de la delegación tricolor que participa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en Paraguay, luego de que ayer conquistó el primer lugar en la modalidad wakeboard varonil del esquí acuático.
Con este triunfo, el atleta consiguió el primer metal dorado para el país en esta disciplina, la cual debutó en la presente edición de la justa, y además aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
El originario del estado de México, de 19 años de edad, subió a lo más alto del podio tras obtener una puntuación de 85.67, con lo que superó ampliamente a sus rivales. La plata fue para el colombiano Felipe Mejía (74.33), mientras el estadunidense Ezra Oneal (64.33) se llevó el bronce.
En la rama femenil de esta prueba, la tricolor Fernanda Larios se adjudicó la presea de plata con una marca de 71.67. La estadunidense Kitt Smith (82.22) ganó el oro, y la argentina Lucrecia Amoroso (50.00) se quedó con el bronce.
La cosecha de medallas en esta disciplina aumentó gracias a los bronces obtenidos por Pablo Font y Jaime Palomino, en las modalidades figuras y slalom varonil.
Gracias a estas cuatro preseas, México finalizó en el quinto lugar del medallero de esta disciplina, que fue parte de los cuatro nuevos deportes que se incluyeron para esta segunda edición del certamen.
En el atletismo, la delegación tricolor volvió a brillar luego de que Dafne Juárez y Sabrina Salcedo, quienes el pasado miércoles subieron al podio en los mil 500 metros, se quedaron con el oro y el bronce, respectivamente, en la prueba de los 5 mil metros.
Juárez finalizó en el primer lugar con un tiempo de 15:51.27 minutos, con lo que además impuso récord de la competencia al batir el 15:52.80 de Cali-Valle 2021.
Por su parte, Salcedo cronometró 16:09.11 minutos, mientras la canadiense Jadyn Keeler fue segunda con 15:56.77.
En esta jornada del atletismo también destacó la plata de Paola del Real en salto triple femenil, con una marca de 13.58 metros, y el bronce de Jesús Vázquez en salto de altura varonil con 2.07 metros. Con estas cuatro insignias, México suma 14 hasta el momento, por lo que lidera el medallero en esta disciplina.
En la gimnasia artística, Lorenzo Zaragoza conquistó el oro en la final de la prueba anillos varonil, con lo que sumó su segundo metal dentro de la competencia, tras el bronce que obtuvo en la modalidad por equipo varonil.
El atleta de tan sólo 15 años de edad, medallista en la Olimpiada Nacional, destacó con su impecable actuación, tras la cual obtuvo 12.600 puntos para quedarse con lo más alto del podio. El puertorriqueño Jensuel Soto (12.566) se llevó la plata y el estadunidense Nixon Miles (12.033) el bronce.
Por su parte, Dominica Escartin consiguió el metal de bronce al culminar en el tercer sitio en la final de barras asimétricas femenil con 12.66 puntos, por detrás de Estados Unidos y Argentina.
A su vez, Nicol Guzmán se quedó con la plata al registrar 2:14.49 minutos en la final de C1-500 metros de canotaje. Esta es la segunda presea para México en este deporte.
Hasta el momento, México se mantiene en el cuarto lugar del medallero y acumula 109 preseas en total, 24 de oro, 43 de plata y 42 de bronce.