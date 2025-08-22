▲ El mexicano de 19 años conquistó el primer metal dorado para el país en esta disciplina, la cual debutó en la presente edición de los Juegos Panamericanos Junior. Foto Conade

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. a12

El mexicano Diego Monsalve incrementó el número de medallas de oro de la delegación tricolor que participa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en Paraguay, luego de que ayer conquistó el primer lugar en la modalidad wakeboard varonil del esquí acuático.

Con este triunfo, el atleta consiguió el primer metal dorado para el país en esta disciplina, la cual debutó en la presente edición de la justa, y además aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El originario del estado de México, de 19 años de edad, subió a lo más alto del podio tras obtener una puntuación de 85.67, con lo que superó ampliamente a sus rivales. La plata fue para el colombiano Felipe Mejía (74.33), mientras el estadunidense Ezra Oneal (64.33) se llevó el bronce.

En la rama femenil de esta prueba, la tricolor Fernanda Larios se adjudicó la presea de plata con una marca de 71.67. La estadunidense Kitt Smith (82.22) ganó el oro, y la argentina Lucrecia Amoroso (50.00) se quedó con el bronce.

La cosecha de medallas en esta disciplina aumentó gracias a los bronces obtenidos por Pablo Font y Jaime Palomino, en las modalidades figuras y slalom varonil.

Gracias a estas cuatro preseas, México finalizó en el quinto lugar del medallero de esta disciplina, que fue parte de los cuatro nuevos deportes que se incluyeron para esta segunda edición del certamen.

En el atletismo, la delegación tricolor volvió a brillar luego de que Dafne Juárez y Sabrina Salcedo, quienes el pasado miércoles subieron al podio en los mil 500 metros, se quedaron con el oro y el bronce, respectivamente, en la prueba de los 5 mil metros.