▲ Momento en el que barristas argentinos agreden a un seguidor chileno durante el partido de la Copa Sudamericana. Foto Xinhua

Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. a11

Santiago. Al menos 19 heridos chilenos, dos en estado grave que requirieron neurocirugía, y 105 detenidos en Buenos Aires fue el resultado entre trágico y dramático de la violencia escenificada la noche del miércoles en la capital argentina, en el contexto del partido de futbol de octavos de final de la Copa Sudamericana entre el local Independien-te de Avellaneda y la visita Universidad de Chile.

No está claro quién comenzó las provocaciones, ambas hinchadas se acusan recíprocamente de arrojarse objetos incluso antes de que el juego iniciara, pero a los tres minutos del segundo tiempo, empatado 1-1 y con el global en favor de los visitantes, el partido fue suspendido para no ser reanudado, porque una violencia desaforada fue apoderándose de la tribuna donde estaban unos 3 mil 500 aficionados chilenos.

Una versión dice que “fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte ba-ja, donde estaban hinchas del Rojo”.

La escasa seguridad presente en el estadio evitó intervenir y por los parlantes se conminó a los chilenos a abandonar el estadio, lo que la gran mayoría de ellos fue haciendo desordenada y apresuradamente, para encontrarse con una sorpresa desagradable en las afueras del recinto.

Los que permanecieron en la tribuna, intempestivamente fueron atacados por barras bravas de Independiente que irrumpieron cuando, no se sabe quién, abrió los portones para permitirles el paso, atacándolos ferozmente a garrotazos y con barras de hierro, golpes de pie y de puño, procediendo después a vejarlos y desnudarlos. Hay registro de imágenes en las que entre varios golpean a mansalva a uno en el suelo que apenas atina a defenderse; y también de alguno que en su desesperación frente a la agresión, huyendo despavorido, atina a lanzarse al vacío desde lo alto de la galería. Es casi un milagro que no hubiese muertos, como mucho se temió a la luz del salvajismo protagónico.

Mientras eso sucedía en la galería sin que ninguna fuerza de seguridad interviniera para detener la golpiza, en las afueras del estadio los parciales chilenos que habían seguido las instrucciones de abandonar-lo eran también apaleados, muchos de ellos esta vez por policías que los estaban esperando.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó de un “linchamiento” lo ocurrido y envió a Buenos Aires al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para gestionar la situación de los heridos y detenidos.

Fallas de seguridad

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar a los responsables. Ahora nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con embajada, consulado, cancillería y Ministerio del Interior. Y nada justifica un linchamiento”, afirmó.