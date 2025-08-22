Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 5

Villa Hidalgo Yalálag, Oax., La empresa de origen alemán Adidas reconoció ayer que se utilizó de “inspiración” el huarache tradicional de Yalálag para el modelo Oaxaca Slip On, que fue creado por el diseñador chicano Willy Chavarría. La directora legal y de cumplimiento de la empresa, Karen González, ofreció una disculpa pública ante la asamblea de la comunidad zapoteca e informó que el producto aún no se ha comercializado.

La reunión entre la asamblea y los representantes de la trasnacional comenzó a las 10 horas en un salón del palacio municipal, donde se presentó a las autoridades y los enviados de la empresa alemana, tras lo cual salieron a la cancha municipal, lugar en el que se realizó el acto de disculpa pública.

En la actividad estuvieron presentes funcionarios federales y locales que acompañaron al presidente municipal, Erick Ignacio Fabián; el síndico municipal, Jacobo López Vera, y el asesor jurídico de la comunidad, Juan Maldonado Vargas. Además de Karen González, por parte de Adidas estuvieron Pablo Caballero, director de marca; Alejandro Ibarra, coordinador de equipo extendido y asuntos públicos, y Marco del Valle, coordinador de asuntos públicos.

Karen González dio lectura a la carta pública ante la asamblea comunitaria, en la que reconoció: “el modelo Oaxaca Slip On fue concebido tomando inspiración un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalálag. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”.