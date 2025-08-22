Viernes 22 de agosto de 2025, p. 5
Villa Hidalgo Yalálag, Oax., La empresa de origen alemán Adidas reconoció ayer que se utilizó de “inspiración” el huarache tradicional de Yalálag para el modelo Oaxaca Slip On, que fue creado por el diseñador chicano Willy Chavarría. La directora legal y de cumplimiento de la empresa, Karen González, ofreció una disculpa pública ante la asamblea de la comunidad zapoteca e informó que el producto aún no se ha comercializado.
La reunión entre la asamblea y los representantes de la trasnacional comenzó a las 10 horas en un salón del palacio municipal, donde se presentó a las autoridades y los enviados de la empresa alemana, tras lo cual salieron a la cancha municipal, lugar en el que se realizó el acto de disculpa pública.
En la actividad estuvieron presentes funcionarios federales y locales que acompañaron al presidente municipal, Erick Ignacio Fabián; el síndico municipal, Jacobo López Vera, y el asesor jurídico de la comunidad, Juan Maldonado Vargas. Además de Karen González, por parte de Adidas estuvieron Pablo Caballero, director de marca; Alejandro Ibarra, coordinador de equipo extendido y asuntos públicos, y Marco del Valle, coordinador de asuntos públicos.
Karen González dio lectura a la carta pública ante la asamblea comunitaria, en la que reconoció: “el modelo Oaxaca Slip On fue concebido tomando inspiración un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalálag. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”.
Asimismo, señaló que se evitará actuar “sin su guía y colaboración” y que a partir de ahora se buscará un trabajo colaborativo con la comunidad de Yalálag, “estableciendo un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural”.
En entrevista, González añadió que no se ha tomado la decisión de si el modelo Oaxaca Slip On saldrá o no a la venta, pues eso dependerá de los acuerdos que se alcancen con la asamblea, y sobre la presencia de Chavarría señaló que eso se verá en próximas reuniones.
Por su parte, el presidente municipal celebró la presencia de los representantes de la empresa y reconoció su apertura para atender este tema.
En entrevista, Erick Ignacio Fabián explicó que con esta actividad se cumplieron dos puntos que ha solicitado la comunidad: la disculpa pública y el reconocimiento de apropiación cultural; respecto a la reparación del daño, indicó que eso se verá más adelante.
En esta localidad de la Sierra Norte 85 las familias se dedican a la elaboración de este calzado.