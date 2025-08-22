▲ Huemanzin Rodríguez en la reserva de aves Kurefjorden, en Noruega, país donde residía desde hace años. La imagen fue compartida en su página de Facebook el 20 de mayo pasado.

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 4

El periodista cultural Huemanzin Rodríguez murió ayer a los 51 años en la ciudad de Rygge, Noruega, donde residía desde hace años. La noticia fue compartida en su perfil de Facebook, acompañada por un poema de Fernando Pessoa: “Tan pronto pasa todo cuanto pasa! / ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto / muere! ¡Todo es tan poco! / Nada se sabe, todo se imagina. / Circúndate de rosas, ama, bebe, / y calla. El resto es nada”.

Amigos cercanos de quien fuera uno de los reporteros principales del Canal 22 y referente del periodismo cultural en México comentaron que Huemanzin Rodríguez les informó que padecía cáncer y les pidió no difundirlo hasta que ocurriera su despedida.

Colegas, camaradas de ruta, así como muchos artistas e intelectuales, manifestaron su consternación por tan lamentable acontecimiento: “Qué dolor más grande, qué tristeza abismal. El gran periodista Huemanzin Rodríguez ha partido. Su hermosa sonrisa juvenil, su gran cultura, su sensibilidad, su inteligencia como entrevistador quedan en nuestro corazón para siempre. Querido amigo, tu mirada atenta al arte, tu voz de brillante locutor, las tenemos tan presentes. Vuela alto, muchacho querido, ve hacia las estrellas”, escribieron Marisa Lara y Arturo Guerrero, Los Siameses Company.

Para Rodríguez el periodismo era “un estilo de vida”, como solía decir. Inició su carrera a los 9 años como conductor del programa Pequeños viajeros, que se transmitía entonces por Imevision. Gracias a ello tuvo la oportunidad de viajar por todo México para hacer reportajes sobre zonas arqueológicas, turísticas, así como documentar la actividad artística y cultural de cada estado. También fue niño actor en Radio Educación.

Como reportero, y en ocasiones como director o camarógrafo, realizó audiovisuales y reportajes en Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y el archipiélago de Svalbard, cerca del Polo Norte, entre otros sitios.