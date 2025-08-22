S

anto Señor de Chalma, Malinalco. Tiempos y espacios mágicos, fantásticos que no son tangibles ni concretos, sino los del triángulo mágico de Malinalco, Tepozteco y Xochicalco, donde se vive otra distancia de la lógica mediterránea, de los que luchan por disarcirse del fuego, yugo que representa la otra cultura, ignorante de los ritos, voces silenciosas de hondo, rancio sabor campero, transmiten el dolor pesado que se sintió, se sentía en la mañana tarde de hechizo mágico entre gritos y ayes.

Búsqueda de un cambio de camino en el peregrinar a partir de la arena peñosa malinalca, la de los caballeros águila y los caballeros tigre, en la distancia de un tiempo o espacio diferentes, singulares.

En especial la lucha cristiana entre judíos y romanos en la festiva procesión que se enlaza a los ritos malinalcas.

Peregrinos malinalcas chalmenses, sabedores que en este mundo todos somos peregrinos de un viaje sin regreso, a un más allá armónico, voluptuoso, pleno; que implica simplemente ser, perderse, como cuando uno mira al mar, al fuego o a un árbol y se desprende de sí, se va, nos aleja de lo sensible, del mundo interno, gira en dirección contraria, describe otros mundos, otras formas de vivir, donde peregrinar sólo significa un camino diferente en el viaje.

Peregrinaciones al santuario del Santo Señor de Chalma, la vieja catedral malinalca, zona arqueológica que va a dar a la carretera que viene de Santiago Tianguistenco, con las pirámides monumentales de Malinalco como marco, asomándose a ver a sus hijos que vienen de toda la República en busca de resignación ante las pérdidas, las penas, vestidos con coronas de flores en la cabeza, cual coronas de espinas acompañadas por la charanga pueblerina, metal agrio, agudo, mexicano bravío, expresión del hambre indígena de siglos en medio de la aglomeración, aberturas, confusión, ofrecen su ofrenda como sacrificio indígena que se repite y se repite.