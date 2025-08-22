▲ Imágenes de la Tierra y la Luna a 290 millones de kilómetros de distancia en julio pasado. Foto Europa Press

Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 6

Madrid. La sonda Psyche ha capturado imágenes de la Tierra y la Luna a unos 290 millones de kilómetros de distancia, mientras se dirige hacia el asteroide Psyche, rico en metales, en cuya órbita entrará en 2029, de acuerdo con previsiones científicas, informó la NASA.

Las representaciones se obtuvieron durante una de las revisiones periódicas del equipo de la misión a los instrumentos científicos de la sonda. Así, entre los pasados 20 y 23 de julio, las cámaras de la nave espacial capturaron múltiples imágenes de larga exposición (hasta 10 segundos) de los dos cuerpos, que aparecen como puntos brillantes con la luz solar reflejada en medio de un campo de estrellas en la constelación de Aries.

El instrumento Psyche consta de un par de cámaras idénticas equipadas con filtros y lentes telescópicas para fotografiar la superficie del asteroide Psyche en diferentes longitudes de onda de luz. De esta manera, el color y la forma del espectro de un cuerpo planetario pueden revelar detalles sobre su composición.

La Luna y el asteroide gigante Vesta, por ejemplo, presentan protuberancias y ondulaciones similares en sus espectros, que los científicos podrían detectar también en Psyche. Los expertos de la misión afirman que están “interesados” en Psyche porque les ayudará a comprender mejor la formación de planetas rocosos con núcleos metálicos, incluida la Tierra.

Al elegir objetivos para las pruebas y calibración del sensor de imágenes, los científicos buscan cuerpos que brillen con la luz solar reflejada, como el asteroide Psyche. También observan objetos con un espectro familiar para comparar datos previos de telescopios o naves espaciales de esos objetos con lo que observan los instrumentos de Psyche.