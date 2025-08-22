Foto tomada de la página oficial de la NASA

▲ En la imagen, una Luna llena. Foto tomada de la página oficial de la NASA

Julia Musto

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 6

Justo cuando pensabas que las cosas no podían volverse más raras, una extraña luna negra saldrá este fin de semana.

Se espera que ocurra en la madrugada del sábado, alrededor de las 2:06 EDT, según el Observatorio Naval de Estados Unidos. Pero no es necesario despertarse a esa hora para detectarlo.

La luna negra, que no es un término astronómico oficial, es diferente de muchas conocidas del año, como la rosa, la de la cosecha o la de sangre.

A diferencia de los otros espectáculos celestiales, éste no se puede ver.

Este fenómeno astronómico es un tipo especial de luna nueva. Una de sus ocho fases ocurre cuando el cuerpo celeste pasa entre la Tierra y el Sol, haciéndolo invisible desde nuestro planeta.

La luna negra marca esta fase invisible, con el lado iluminado mirando hacia el Sol y el lado oscuro mirando a la Tierra.

Hay dos tipos de lunas negras: estacionales y mensuales. La primera ocurre aproximadamente cada 33 meses. La otra se refiere a la aparición de dos nuevas en un mismo mes, considerándose la segunda luna negra.

En febrero, la versión mensual es incluso menos frecuente que la luna negra estacional, ya que ocurre cuando no hay luna nueva ni llena. Esto sucede sólo cada 19 años, según Time and Date .

Para complicar aún más las cosas, el término “luna negra” se usa para describir la tercera de una temporada de cuatro lunas nuevas, según Earthsky. Sin embargo, también se conoce como azul. Por lo tanto, podría ser acertado usar la frase “una vez en una luna negra” ahora.