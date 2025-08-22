▲ Con un viejo sillón y una televisión donada por vecinos, decenas de niños han hecho de esta sala improvisada su lugar favorito del campamento ubicado en la zona de La Merced. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 29

Camuflajeado entre los puestos ambulantes que rodean el mercado de La Merced, sobre la calle General Anaya se extiende un campamento donde sobreviven 54 familias desalojadas del predio marcado con el número 27, ubicado en la esquina de avenida Circunvalación.

Según explicaron, desde enero de 2024 no han podido acceder a una vivienda digna debido al encarecimiento de las rentas y la crisis de vivienda en la capital.

“La gente llega a ser muy cruel, nos critican porque en la calle no pagamos renta, cada quien habla sin saber nuestra situación”, contó Rafaela Mateos, quien comparte una casa de campaña con cuatro integrantes de su familia.

Explicó que aun queriendo mudarse, para rentar un departamento le piden comprobante de ingresos, “algo con lo que no contamos porque somos comerciantes”, señaló.

Con el tiempo, las familias han ido adaptando la calle, armaron una sala con un sillón viejo donde una decena de niños se reúnen para jugar y ver la televisión que vecinos de la colonia Merced Balbuena les regalaron.

Rolando, un niño de ocho años, comentó que “la sala es de todos, es mi lugar favorito”, aunque suele tener miedo a las ratas que merodean en el lugar. “Me escondo para que no me muerdan”, dijo con timidez. Al estar rodeados del comercio ambulante, los montones de basura atraen la fauna nociva, lo que hace todavía más difícil habitar ahí, y con las lluvias, la situación empeora.