Viernes 22 de agosto de 2025, p. 29

El gobierno capitalino intervendrá las mil 200 unidades habitacionales de interés social que existen en la Ciudad de México para mejorar su infraestructura, así como el tejido social, con una inversión de 600 millones de pesos, más del doble de los recursos asignados el año pasado.

“Si queremos paz, seguridad; si queremos mejoría y convivencia, pues tenemos que apostarle a invertir en las unidades habitacionales, donde viven 40 por ciento de los habitantes de la ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante vecinos de la unidad habitacional Infonavit Iztacalco.

La mandataria detalló que 600 unidades habitacionales recibirán mantenimiento mayor, que incluye desde trabajos de impermeabilización hasta renovación de las instalaciones hidráulicas, mientras en 400 se garantizarán servicios públicos como iluminación, poda de árboles y rescate de espacios.

Otras 200 unidades serán intervenidas con talleres y asambleas para impulsar actividades que fomenten la cultura condominal, la recreación y la cultura, destinados a la construcción de comunidades de paz y bienestar.

Estas acciones forman parte del nuevo programa Otoch –hogar en lengua maya– que contempla una serie de acciones, entre ellas dar servicio gratuito de Internet, con una conectividad cuatro veces mayor a la actual, al pasar de 50 megas a 400 megas por cada punto wifi.