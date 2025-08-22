▲ En Iztapalapa, la avenida de Las Torres es una de las más afectadas en toda la ciudad por socavones; allí se pueden contar cuatro seguidos. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 29

En avenida de Las Torres, entre Canal de Chalco y avenida Tláhuac, los socavones han dejado su huella con daños severos en el asfalto. A la altura de la calle 21, un socavón de alrededor de 1.5 metros de diámetro continúa abierto, y en menos de 600 metros al menos tres más permanecen con obras inconclusas, mientras otro ya fue reparado.

Casi frente a la casa de Margarita Álvarez se encuentra esta oquedad que sigue cediendo a pesar de haber sido rellenada con un camión de tierra. La vecina relató que las lluvias recientes deslavaron el material y el hundimiento avanza hacia la base de una torre de luz, lo que podría provocar su inclinación y poner en riesgo a quienes transitan en la zona.

A los costados de las oquedades se acumulan montones de tierra y asfalto mezclados con basura, además de tubos de asbesto que fueron retirados de la vieja red de drenaje. Vecinos señalan que los hundimientos mantienen bloqueado el tránsito desde hace más de dos meses, afectando comercios de la zona.

Arturo Villa, topógrafo que trabajaba en el sitio, informó que apenas la semana pasada iniciaron levantamientos para detectar en qué condición se encuentran los socavones. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en Iztapalapa se han registrado 21 socavones este año, de los cuales 11 se encuentran en vías primarias. La alcaldía ocupa el segundo lugar, tras Gustavo A. Madero, donde suman 45 hundimientos.