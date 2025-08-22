Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 28

Jorge Israel Calderón, El Pequeño, fue identificado por las autoridades capitalinas como el sujeto que apuñaló el miércoles en un robo a una joven de 20 años, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El sujeto cuenta con seis ingresos al sistema penitenciario por delitos como homicidio –de los cuales se desconocen las causas por las que quedó en libertad– y robo.

Consta en la investigación CI-FEIDF/D/UI-3 S/D/00280/08-2025 que El Pequeño tenía unos días de haber salido de prisión. Fue identificado por sus propios familiares, así como por los seguimientos de las cámaras de seguridad, como el agresor de la joven.

Utilizó diferente ropa, pues cuando cometió el crimen en las calles Lago Paypus y Lago Trasimeno, colonia Ahuehuetes Anáhuac, llevaba un short gris, gorra y sudadera negra, pero al momento de su detención llevaba pants gris, sudadera de ese color y llevaba los mismos tenis.

El Pequeño narró que la joven se opuso al robo, por lo que la agredió con un cuchillo de 35 centímetros, luego escapó.

El sujeto fue captado por las cámaras del C5 antes de cometer el crimen, así como cuando iba detrás de la víctima cuchillo en mano.