Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 28

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, afirmó que aun con el avance que se dio a conocer en la reducción de la pobreza, falta mucho por hacer en favor de las infancias que sufren más pobreza proporcionalmente al promedio de la población.

“Hay más niñas y niños pobres que personas adultas pobres en todas sus dimensiones: agua, vivienda y educación, entre otras”, y parte de esta situación, dijo, se asocia a una sobrecarga de trabajo de cuidados que realizan sobre todo las mujeres, de allí que el gobierno de la ciudad trabaja en la implementación de una estrategia de reducción de la “pobreza de tiempo”.

Al participar en la inauguración de la jornada nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025, resaltó el proyecto para instalar 300 centros de desarrollo y cuidado infantil, un centenar en Utopías, otra cifra igual de de Casas de las 3 R del Cuidado (reconocer, redistribuir y reducir), con servicios que aminoran la carga del trabajo doméstico, y el resto mediante la constitución de 100 cooperativas de cuidados.

Casas de las 3 R

Invitó a los procuradores a visitar la primera Casa de las 3 R del Cuidado en la colonia Buenos Aires, que lleva el nombre de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asesinada el 20 de mayo pasado junto con el coordinador de asesores, José Muñoz Vega.