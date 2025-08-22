César Arellano García

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 28

Un tribunal colegiado concedió la protección de la justicia federal al ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva que le dictó un juez de la Ciudad de México en octubre del año pasado por delitos del orden común cometidos por o contra servidores públicos locales.

El ex servidor público fue sentenciado en 2023, en un procedimiento abreviado por otro delito, el de enriquecimiento ilícito, a una condena de cuatro años de prisión domiciliaria.

Los efectos de la medida cautelar son para que el juez de control del sistema procesal penal acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 8 del Tribunal Superior de Justicia capitalino deje insubsistente el auto de vinculación a proceso del 18 de octubre de 2024.

Además, reponga el procedimiento y deje sin efectos la audiencia inicial celebrada ese día antes de resolver la situación jurídica del quejoso. El juez de control capitalino tendrá que convocar a las partes procesales a una nueva audiencia, en la cual una vez individualizada, sin abrir debate, atendiendo al hecho imputado, a los datos de prueba expuestos por las partes, y sobre todo a lo plasmado en la presente resolución, determine el auto de no vinculación a proceso en favor de Luis Vizcaíno Carmona, por el hecho de que la ley señala como delito de responsabilidad de directores responsables de obra (hipótesis de propietario). Y, como rector del proceso, proceda a emitir las determinaciones y providencias consecuentes.