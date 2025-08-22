Kevin Ruiz

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 27

Autoridades capitalinas identificaron que cinco de los 13 detenidos por el doble homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuentan con investigaciones penales por diversos delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

Algunas de las carpetas se encuentran en los estados de México y de Morelos, así como en la capital del país, según contaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

La información consultada se desprendió de los análisis realizados por las propias autoridades en la investigación, donde hallaron la relación de estos sujetos en otros delitos de alto impacto.

Sin embargo, no precisaron nombres de los detenidos ni más detalles de las investigaciones a las que se ligan sus actividades criminales.

Una de las carpetas corresponde al delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso en contra de un empresario en el estado de México.

En esta investigación aparecen implicados tres de los detenidos, quienes presuntamente extorsionban a dicha persona con 100 mil pesos mensuales, con la amenaza de que atentarían en contra de él y de su familia.