Es la única que ha sido consignada
Hasta anoche se desconocía el paradero de otros 12 detenidos // Homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, los ilícitos
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 27
Un juez de control impuso prisión preventiva dentro del penal de Santa Martha Acatitla a Nery N, una de las 13 personas detenidas por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Además, quedó establecido uno de los principales roles en la planeación del crimen, donde Francisco N, El Paco, otro de los detenidos, fue el encargado de dar seguimientos previo a las víctimas.
Hasta anoche, se desconocía el paradero del resto de los detenidos, pues el Tribunal Superior de Justicia confirmó que sólo la mujer había sido consignada ante un juez.
Los otros implicados, contaron fuentes judiciales, presuntamente se encontraban en el estado de México; sin embargo, autoridades de esa entidad señalaron que aún no había sido presentado alguno de los detenidos, así como los que contaban con orden de aprehensión.
Durante la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Nery N, la cual estaba prevista a las 13 horas, pero se atrasó, el juez declaró legal la detención de la mujer ocurrida en medio de cateos la madrugada del miércoles.
El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina imputó los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.
La audiencia se alargó hasta las 19 horas, cuando se determinó dejarla en prisión preventiva, pues la defensa particular de la mujer solicitó al juzgador el término constitucional de 144 horas para que se defina su situación, por lo que fijó para el lunes 25 de agosto la audiencia de continuación.
Hasta el momento, la FGJ sólo ha presentado ante un juez de control a Nery N; sin embargo, se espera que este viernes se realicen más audiencias en contra de otros imputados, aunque no se precisó el número.
Establecen rol
Las investigaciones del doble crimen arrojó uno de los roles principales en la planeación mediante la participación de Francisco N, El Paco.
Se sabe que este sujeto es la misma persona captada en cámaras de circuito privado el 14 de mayo pasado, cuando realizaba seguimientos a los funcionarios.
Al no poder perpetrar el crimen ese día, ya que Ximena no recogió a José, el sujeto escapó realizando la misma ruta que se usó el 20 de mayo, cuando se cometió el doble homicidio.
Estas vigilancias las realizó en los días subsecuentes, pues ya contaba con la rutina de Ximena y José, y utilizó prendas similares a las usadas durante la doble ejecución.