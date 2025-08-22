▲ Familiares y amigos colocaron a manera de homenaje una manta con los rostros de Ximena Guzmán y José Muñoz, así como veladoras y flores, en el lugar donde fueron asesinados. Foto Alfredo Domínguez

▲ Nery N es la única persona, de las 13 detenidas por el homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno, que ha sido presentada ante un juez tras su detención. Foto La Jornada

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 27

Un juez de control impuso prisión preventiva dentro del penal de Santa Martha Acatitla a Nery N, una de las 13 personas detenidas por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, quedó establecido uno de los principales roles en la planeación del crimen, donde Francisco N, El Paco, otro de los detenidos, fue el encargado de dar seguimientos previo a las víctimas.

Hasta anoche, se desconocía el paradero del resto de los detenidos, pues el Tribunal Superior de Justicia confirmó que sólo la mujer había sido consignada ante un juez.

Los otros implicados, contaron fuentes judiciales, presuntamente se encontraban en el estado de México; sin embargo, autoridades de esa entidad señalaron que aún no había sido presentado alguno de los detenidos, así como los que contaban con orden de aprehensión.

Durante la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Nery N, la cual estaba prevista a las 13 horas, pero se atrasó, el juez declaró legal la detención de la mujer ocurrida en medio de cateos la madrugada del miércoles.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina imputó los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.