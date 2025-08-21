Sociedad y Justicia
Ver día anteriorJueves 21 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Sociedad y Justicia/Agenda Judicial/
 
Agenda Judicial
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 30

Editorial

El incumplimiento constitucional de la Secretaría de Hacienda y del Órgano rector de la Judicatura Federal en dar a los juzgadores que renunciaron a ser candidatos judiciales el pago indemnizatorio ordenado en la Constitución Federal, debe ser tarea prioritaria de los nuevos administradores judiciales. Este incumplimiento resta legitimidad a todo el proceso judicial. Cumplir les beneficia.

***

Escuche los podcasts “Parásitos asesino” y “Amor sincero” en “Literatura y derecho” de Ricardo Guzmán Wolffer en Spotify y plataformas afines.

Sugerencias y colaboraciones: [email protected].

Subir al inicio del texto