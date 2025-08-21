Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 30

Editorial

El incumplimiento constitucional de la Secretaría de Hacienda y del Órgano rector de la Judicatura Federal en dar a los juzgadores que renunciaron a ser candidatos judiciales el pago indemnizatorio ordenado en la Constitución Federal, debe ser tarea prioritaria de los nuevos administradores judiciales. Este incumplimiento resta legitimidad a todo el proceso judicial. Cumplir les beneficia.