A Rodrigo Velázquez Gutiérrez

osé Joaquín Fernández de Lizardi escribe “El periquillo sarniento”, la más importante novela de México por su retrato costumbrista del México en el siglo XIX, lo que no se ha hecho después.

En una de sus aventuras, el periquillo sarniento -apodo del personaje central- cae preso. Así conocemos las castas de aquel México: indios, negros, lobos, mulatos y más. El periquillo, por ser blanco y “estudiado”, es atacado: se establece el sofisma de que entre más adinerado es el delincuente, más robará. La discusión sobre los excesos de los políticos en esta administración no es nueva. La punga entre estudiosos y leales, no es nueva.

En el péndulo de la vida pública mexicana, vemos que hace más de un siglo ya sucedía lo que ahora vendrá con los jueces electorales, cuya única acreditación de conocimientos es una calificación en la carrera, sin importar el nivel académico de la universidad y sus profesores: los secretarios decidirán en lo que el nuevo juez entiende el problemón en que está metido. El periquillo sabe que su detención no tiene fecha para terminar porque al ser un robo de poca cuantía y no contar con dinero para darle a los secretarios, estos no darán velocidad al juicio para llevarlo ante el juez.

La tardanza judicial no depende del juez, se explica en “El periquillo”, son los escribanos los que determinan las fechas de las presentaciones porque ellos son los que se encargan de “agitar o echar a dormir los negocios de los reos”. Si no hay dinero de por medio lo escribanos no se interesarán por la causa. Esto no sólo se refería a acortar los tiempos de las audiencias ante el juez, sino en establecer la información que le darían al juzgador. Sin embargo, estos magistrados tienen culpa por depositar la confianza en los secretarios, aunque ello se debe, en parte, a que entre más corruptos sean los escribanos más hipócritas son para ganarse la confianza de los jueces y así cometer sus “intrigas y picardías” al estar seguros de que su mala fe prevalecerá. Incluso, dice el narrador, aún los jueces más íntegros, si están dominados por el escribano, no tendrán forma de ver la verdad sobre la declaración que este hubiera tomado al detenido. Así, la información que recibe el juez no necesariamente será verdadera. Y en los delitos menores, dice Fernández, los jueces dejan todo en manos del escribano. Lo cual no sucede cuando se trata de asuntos importantes.