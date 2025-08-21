Política
Anuncia Sader plan de protección a las abejas
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 12

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó que el gobierno impulsa acciones enfocadas en el control de plaguicidas y la promoción de prácticas agrícolas sustentables para proteger a las abejas, fundamentales para la polinización, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. En el sexto Foro de Abejas Melíferas y Apicultura, Berdegué adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se diseña un plan de acción para atender con mayor rigor la mortandad de abejas por uso indebido de plaguicidas. “Hemos establecido una ruta crítica porque llegaba una denuncia plausible, cuya causa fuera la fumigación de un cultivo, pero no se contaba con evidencias ni certificaciones de laboratorio”, explicó. Añadió que su cartera trabaja en la creación de un mecanismo de actuación inmediata ante las denuncias señaladas.

