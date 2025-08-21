Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 11

En el examen de admisión para el bachillerato de la UNAM hubo un incremento en el desempeño de los aspirantes en relación con años anteriores, según estadísticas de la Dirección General de Administración Escolar.

De acuerdo con esas estimaciones, la mejoría en las puntuaciones de la evaluación fue de 10 por ciento de aciertos, la mayor registrada en los últimos años.

“No se identificó disminución en el desempeño como consecuencia de la pandemia, lo que sugiere que los alumnos llegarán con una preparación adecuada para el nivel educativo en media superior”, destacó la universidad nacional.

También detalló que 52 por ciento de los jóvenes de nuevo ingreso a las nueve preparatorias y los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) son mujeres y 48 por ciento, hombres.