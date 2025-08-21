No bajó debido a la pandemia, asegura la universidad nacional
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 11
En el examen de admisión para el bachillerato de la UNAM hubo un incremento en el desempeño de los aspirantes en relación con años anteriores, según estadísticas de la Dirección General de Administración Escolar.
De acuerdo con esas estimaciones, la mejoría en las puntuaciones de la evaluación fue de 10 por ciento de aciertos, la mayor registrada en los últimos años.
“No se identificó disminución en el desempeño como consecuencia de la pandemia, lo que sugiere que los alumnos llegarán con una preparación adecuada para el nivel educativo en media superior”, destacó la universidad nacional.
También detalló que 52 por ciento de los jóvenes de nuevo ingreso a las nueve preparatorias y los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) son mujeres y 48 por ciento, hombres.
En esta ocasión, detalló, la diferencia histórica en puntuaciones entre hombres y mujeres también disminuyó. Ellas han obtenido mejores puntuaciones que los varones, pero en este nuevo examen en línea la brecha descendió.
Además, hubo un porcentaje de aciertos por encima del promedio, principalmente en biología y química, entre otras materias, aunque en matemáticas y español los alumnos tuvieron más errores, por lo que siguen siendo dos áreas del conocimiento que deben reforzar los egresados de secundaria.
El 67 por ciento de quienes llegarán por primera vez al bachillerato de la UNAM terminaron sus estudios de secundaria en la Ciudad de México, 31 por ciento en el estado de México y 2 por ciento en otra entidad federativa.
Tres de cada cuatro provienen de escuelas públicas y el resto de privadas.