Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 11

Nueve aspirantes lograron 100 por ciento de aciertos en el examen de admisión al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cantidad superior a la de años anteriores.

Cuatro de ellos coincidieron en que este concurso de selección requiere preparación, constancia y esfuerzo, pues haber obtenido 128 puntos “no fue gratuito”, estudiaron entre dos y cuatro horas diarias e incluso tomaron cursos especiales ocho meses antes de la evaluación a mediados de junio, que por primera vez fue en línea.

Los nuevos estudiantes con resultado de excelencia relataron a este medio que esta primera evaluación vía remota presentó fallas graves; por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) les envió advertencias de que habían hecho ruido o que se salían del cuadto de la cámara, pero aclaran que no fue así.

Por ello sugirieron a las autoridades de la UNAM corregir errores en la siguiente edición, porque “es una cuestión de vida y pone muy tenso que la IA te diga que hiciste algo que no es verdad. A mí me dijeron que había un ruido extraño cuando estaba haciendo operaciones en las hojas que podía utilizar en el examen, lo cual creo que se sale de la realidad”, relató Kamila Ramírez, quien comenzará sus clases el 1º de septiembre en la preparatoria 6 Antonio Caso.

Problemas con la IA

Al señalar las ventajas del examen en línea, los jóvenes comentaron que no salir de casa es favorable porque no tienen que recorrer grandes distancias para llegar a una sede física, y hacer el examen desde su hogar disminuye el estrés.