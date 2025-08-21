Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 10

Sin discusión y en bloque, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados votó ayer un paquete de opiniones a favor de distintas iniciativas, entre ellas una para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de pueblos indígenas y otra que respalda la viabilidad de una ley general de infraestructura, que busca un nuevo modelo de participación de la iniciativa privada en obras públicas.

Por segunda ocasión, la mayoría de Morena y sus aliados en esa comisión desechó una propuesta del PRI para que en la Ley de Presupuesto no puedan autorizarse recortes a los fondos destinados a seguridad pública.

Además, en la reunión de ayer, el diputado priísta Jericó Abramo planteó que la comisión solicite una reunión con la Secretaría de Hacienda, para que explique el recorte por 280 mil millones de pesos previstos al gasto público de 2026, así como los 307 programas que desaparecerán, según lo previsto en la estructura programática.

En cuanto a la iniciativa de ley general de infraestructura para el bienestar, que presentó en julio el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, la comisión consideró que, al preverse la creación de una unidad técnica para una comisión de infraestructura, se estima un impacto potencial de 57.2 millones de pesos.