Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 10

A 10 días de que se inicie el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados acumula un rezago de casi 2 mil iniciativas, que no han sido estudiadas en comisiones, y a las que se sumará un paquete de nuevas propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso están pendientes leyes reglamentarias de reformas constitucionales ya aprobadas por el Congreso; ocho de ellas no han sido aprobadas aun cuando la fecha límite ya se cumplió.

Una de éstas es la que modificó el artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, cuya fecha límite de armonización fue el pasado 29 de marzo.

De acuerdo con un documento de la bancada de Morena, también ya venció el periodo para emitir las leyes reglamentarias de las reformas sobre áreas y empresas estratégicas (29 de abril) y de igualdad sustantiva, perspectiva de género y erradicación de la brecha salarial por razones de género (15 de mayo).

En el mismo caso están las reformas de bienestar, que obligan desde la Constitución a cubrir el gasto de programas de apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores (15 de mayo); la de vivienda para los trabajadores (31 de mayo), y en materia de protección y cuidado animal (31 de mayo).