Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 10

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento presidencial de Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia, con el voto de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano, y las críticas de senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que reprocharon que no tenga carrera diplomática y como analista y comentarista político se haya dedicado a defender a la 4T.

El resultado fue de 25 votos a favor y nueve en contra, de los opositores, que calificaron al nuevo embajador de “aplaudidor” del gobierno de Morena. “Lo único que nos falta aquí es el nombramiento de Lord Molécula”, ironizó en el pleno la senadora Carolina Viggiano, del PRI.

La Comisión Permanente ratificó también, pero por unanimidad, a Francisco de la Torre Galindo, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador ante Indonesia. Todas las fuerzas políticas, sobre todo la oposición, resaltaron su trayectoria en el servicio exterior, ya que es diplomático desde 1998 y su cargo más reciente fue como cónsul general en Dallas, Texas, por nueve años.

Los nuevos funcionarios rindieron protesta ante el pleno de la Comisión Permanente, que preside Gerardo Fernández Noroña, luego de un proceso legislativo acelerado, ya que ayer se dio entrada a las propuestas de la Ejecutiva federal, mientras comparecían ya en comisiones.

Los cuestionamientos a Lozano Valencia se dirigieron desde la comparecencia y los guindas los refutaron. Al hablar a nombre de Morena, el senador Cuauhtémoc Ochoa resaltó que “México necesita embajadores que representen las causas de la sociedad”. El nombramiento de Lozano Valencia significa, dijo, apostar por una diplomacia más abierta y cercana a la ciudadanía”.

Expuso que se trata de “un internacionalista, un analista político y un comunicador con sólida trayectoria política pública”, que es además “promotor incansable de causas progresistas y de derechos humanos, de igualdad a la diversidad sexual”.