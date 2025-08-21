Jueves 21 de agosto de 2025, p. 9
En el aniversario de la creación del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que la Clave Única de Registro de Población (CURP) “se consolida como el documento de identidad más solicitado en México y la llave de acceso más importante a trámites y servicios gubernamentales”.
Detalló que actualmente 130 millones de mexicanos residentes en el país o en el extranjero tienen CURP, equivalente a 97.7 por ciento de la población, y que por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum “se tiene el reto de consolidar su uso como el documento nacional de identificación, al vincularlo con rostro, iris y huellas de cada persona”.
En un comunicado, expuso que la evolución de la CURP logrará mejor registro de los mexicanos, con mayores elementos para su protección y acceso a los programas y servicios, tanto públicos como privados, “especialmente para niñas, niños y adolescentes, que a la fecha no cuentan con ningún documento oficial de identificación”.
Recordó que el 20 de agosto de 1980, se publicó el decreto para la creación del Renapo, instancia que, apuntó, tiene el propósito de contar con información fidedigna y completa de las personas nacionales y extranjeras que viven en territorio nacional, así como de los mexicanos que viven fuera del país.