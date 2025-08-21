De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 9

En el aniversario de la creación del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que la Clave Única de Registro de Población (CURP) “se consolida como el documento de identidad más solicitado en México y la llave de acceso más importante a trámites y servicios gubernamentales”.

Detalló que actualmente 130 millones de mexicanos residentes en el país o en el extranjero tienen CURP, equivalente a 97.7 por ciento de la población, y que por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum “se tiene el reto de consolidar su uso como el documento nacional de identificación, al vincularlo con rostro, iris y huellas de cada persona”.