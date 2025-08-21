▲ El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón muestra guías en las que supuestamente se basó el voto para la Corte. Foto Luis Castillo

Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 9

Con tres votos a favor y dos en contra, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la elección de ministros, al considerar que la mera existencia de acordeones o las “sospechas” de ilegalidad no son razones suficientes para anular la contienda del primero de junio, como propusieron los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis.

“El proyecto (de Rodríguez) convierte la llamada operación acordeón en una trama paranoica, conspiratoria de coacción al electorado, sin pruebas meritorias para ello. Más que evidenciarse una operación ilícita, generalizada, con efectos reales en el electorado, en el sentido de coaccionarlos o privarlos de su capacidad decisoria al momento de emitir su voto, el proyecto refleja una interpretación forzada y superficial de los hechos”, sostuvo el magistrado Felipe de la Mata.

La conclusión fue respaldada por sus colegas Felipe Fuentes y Mónica Soto, quienes con distintos matices advirtieron que anular la elección de quienes a partir del primero de septiembre integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería un “golpe institucional” a la democracia mexicana.

Así cerró la primera elección judicial en México: en medio de una larga sesión, de casi siete horas, durante la cual se vio a los magistrados defender de manera vehemente sus posiciones.

Copias de los famosos acordeones llegaron hasta el pleno, primero cuando Rodríguez Mondragón puso a su lado un par de cajas con estas guías y las presentó como pruebas de la existencia de “una estrategia ilícita, coordinada y generalizada de distribución”.

A su juicio, los elementos anteriores eran suficientes para anular la elección de ministros, al constituir propaganda prohibida –determinante en los resultados electorales–, financiamiento ilegal y violación grave de los principios constitucionales.

Más aún, propuso declarar “omisión legislativa” en la definición de este modelo comicial, dar vista al INE para investigar el suceso y ahondar en las consecuencias para México de validar un proceso con estas características.

Explicó un decálogo de circunstancias, incluido un razonamiento estadístico, como argumento central para arribar a su conclusión: los acordeones no fueron utilizados de manera espontánea por los electores, sino como parte de una estrategia de reparto de al menos medio centenar de modelos, cuyo resultado fue exitoso en la medida en que los nombres inscritos en las guías coinciden –dijo– con los de los nueve ministros ganadores.

“La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, individual y sin coordinación alguna es prácticamente cero; además, los índices de medición internacionalmente reconocidos, como el Herfindahl-Hirschman y el de disimilitud permiten valorar la concentración de los votos en una sola combinación de candidaturas; estos índices analizan la competitividad y homogeneidad del sufragio para detectar posibles patrones de votación”, señaló.

Y ese primer saque, de casi media hora, recibió réplicas iguales o mayores de sus colegas, quienes no le dieron el beneficio de la duda, ni siquiera aceptaron ordenar al INE hacer la indagatoria, pero por minutos de exposición nadie paró.