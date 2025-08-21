Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 8

A escasos 12 días de asumir funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los nueve ministros electos se tomaron ayer su primera foto oficial en la sede del máximo tribunal. El acuerdo fue difundirla hasta el 1° de septiembre.

Por primera vez, seis de ellos vistieron toga, incluido el futuro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien añadió como distintivo una estola con bordado representativo de pueblos indígenas.

Las ministras actualmente en funciones Esquivel Mossa, Batres Guadarrama y Ortiz Ahlf portaron su túnica.

Fuentes de la Corte informaron a La Jornada que se reunieron a las 9 de la mañana en el edificio del Centro Histórico para la sesión, horas antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abordara el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propone anular la elección de los nueve ministros por el “uso masivo” de acordeones durante la jornada del 1° de junio, lo que habría favorecido en su triunfo.