Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 8

Los ministros electos, que entrarán en funciones el 1° de septiembre, alistan acuerdos generales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos uno para abatir el rezago de más de mil 500 expedientes que enviarán a tribunales y juzgados; otro, para establecer audiencias públicas con el pueblo y expertos en materias específicas, y uno más para “modernizar” con sistemas automatizados la distribución de asuntos entre las ponencias.

Ayer informaron que durante su cuarta reunión de trabajo, que se realizó el lunes pasado, “deliberaron sobre los perfiles idóneos que puedan conformar el Órgano de Administración Judicial”, aunque no precisaron detalles. Dicho órgano será clave porque asumirá el manejo de los recursos del Poder Judicial de la Federación en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En cuanto al análisis de proyectos de acuerdos generales, explicaron que buscan conformar un marco jurídico que permita impartir justicia pronta, expedita y accesible. Recordaron que la Constitución faculta a la SCJN para emitir “acuerdos generales” a fin de lograr una mejor distribución de los asuntos o, en su caso, remitirlos a tribunales colegiados, tribunales regionales o juzgados de distrito para mayor celeridad en su resolución.

“Por ello, trabajamos en la elaboración de estos instrumentos jurídicos que permita alcanzar el objetivo de una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad”, señalaron en un comunicado.