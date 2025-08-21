Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 7

El director del Tren Maya, general Óscar Lozano Águila, aclaró que en la estación Izamal, ubicada en Yucatán, no hubo un descarrilamiento, sino un “movimiento anómalo” en un aparato de cambio de vía. Esto provocó la inclinación de uno de los vagones de la unidad 304, procedente de Cancún, sobre el tren 307, que se encontraba estacionado sobre la vía.

Al rechazar la posibilidad de un hackeo o una falla humana, subrayó que ninguno de los 261 pasajeros resultó lesionado. De inmediato se instaló la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios del Tren Maya, además de notificar a la Fiscalía General de la República sobre lo ocurrido, para investigar las causas y que el seguro pueda reponer los bienes afectados.

También se buscará “establecer acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y de las operaciones del tren”.

Desde la noche del mismo martes, indicó, peritos evalúan los daños en los ferrocarriles y las instalaciones, y las causas que los provocaron.

En la conferencia del pueblo, ayer explicó que “algo falló en el sistema de señalización, porque el aparato de vía recibió alguna señal para que los motores accionaran y empujaran las puntas de la aguja a posición desviada, cuando el tren circulaba en posición directa”.

Un bogie del coche número 3 de la unidad 304 se salió, y eso generó la inclinación sobre el otro tren. Los motores del aparato de cambio de vía “empujaron la aguja a posición desviada”, precisó.

Aunque indicó que el sistema está automatizado, se preguntó: “¿Por qué sucedió esa llamada para hacer el cambio del aparato de vía? ¿Fue una deficiencia del sistema de señalización ferroviaria o fue alguien quien lo accionó? No lo sabemos. En este momento sería muy riesgoso decir qué sucedió”.