Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 6

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 señalaron que la sesión del martes pasado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) terminó sin mayores avances, pero confiaron en que en la reunión del 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum les presente nuevas líneas de investigación que permitan conocer el paradero de sus hijos.

Mario González y Clemente Rodríguez, padres de César Manuel y Christian Alfonso, respectivamente, subrayaron que es necesario profundizar en las hipótesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e insistieron en que éste regrese para que acompañe las indagatorias.

En el encuentro realizado en la Secretaría de Gobernación, que duró más de cuatro horas, los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, reiteraron su exigencia de que el Ejército les entregue los 800 folios que tiene en su poder con información que podría ser relevante para el caso.