Jueves 21 de agosto de 2025, p. 5

Los abogados del titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitaron a una Corte de Apelaciones de Nueva York una extensión de 90 días para presentar el recurso de impugnación a la condena de 38 años de prisión que enfrenta el ex funcionario por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La petición se basa en las dificultades para comunicarse con su cliente, según argumentaron.

El equipo legal busca ampliar el plazo para apelar hasta el 18 de diciembre, al señalar que García Luna no tiene acceso a materiales legales que podrían ser claves para su defensa. De acuerdo con lo estipulado, la apelación debía presentarse originalmente el 19 de septiembre.

En dos escritos presentados los días primero y 18 de agosto, la defensa aseguró que el ex funcionario enfrenta condiciones de reclusión extremas, lo que ha deteriorado su salud. Indicaron que ha perdido más de 14 kilos, permanece en un entorno con deficiente higiene y, en ocasiones, ha tenido que alimentarse con las manos durante su estancia en la prisión federal de Lee, Virginia, antes de ser trasladado a Colorado.