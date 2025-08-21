Sus abogados argumentan que en ocho meses sólo han podido dialogar con su cliente durante tres horas
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 5
Los abogados del titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitaron a una Corte de Apelaciones de Nueva York una extensión de 90 días para presentar el recurso de impugnación a la condena de 38 años de prisión que enfrenta el ex funcionario por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La petición se basa en las dificultades para comunicarse con su cliente, según argumentaron.
El equipo legal busca ampliar el plazo para apelar hasta el 18 de diciembre, al señalar que García Luna no tiene acceso a materiales legales que podrían ser claves para su defensa. De acuerdo con lo estipulado, la apelación debía presentarse originalmente el 19 de septiembre.
En dos escritos presentados los días primero y 18 de agosto, la defensa aseguró que el ex funcionario enfrenta condiciones de reclusión extremas, lo que ha deteriorado su salud. Indicaron que ha perdido más de 14 kilos, permanece en un entorno con deficiente higiene y, en ocasiones, ha tenido que alimentarse con las manos durante su estancia en la prisión federal de Lee, Virginia, antes de ser trasladado a Colorado.
La solicitud argumenta que el aislamiento extremo en el que se encuentra recluido limita severamente la comunicación con su equipo legal. En los últimos ocho meses, García Luna y sus abogados sólo han logrado dialogar durante tres horas, según consta en los documentos entregados al tribunal.
Los defensores señalaron además que no pudieron contactar al acusado sino hasta el 31 de julio, más de un mes después de su traslado y casi seis meses después de la última comunicación telefónica, registrada el 28 de enero.
Actualmente, García Luna se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, donde también cumple condena Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del cártel de Sinaloa.