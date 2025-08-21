De la Redacción

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 4

En su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó de un encuentro en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, e integrantes de grupos criadores de esas entidades. “Me reuní con gobernadores y asociaciones de ganaderos, acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para la exportación ganadera. Fortalecemos el Plan México”, posteó la Presidenta.