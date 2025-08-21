▲ La meta es tecnificar más de 200 mil hectáreas (superficie mayor a la extensión de la capital del país) y recuperar 2 mil 800 millones de metros cúbicos del líquido. Foto Presidencia

Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 4

El gobierno federal invertirá durante este sexenio más de 60 mil millones de pesos para tecnificar 16 distritos de riego en el país, el objetivo es lograr un uso eficiente del agua en la agricultura y, la que se recupere, destinarla al consumo humano en zonas urbanas con problemas de abasto.

Así lo dieron a conocer funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la conferencia del pueblo, quienes señalaron que el objetivo es recuperar alrededor de 2 mil 800 millones de metros cúbicos del recurso.

En ese contexto, la Presidenta señaló que esa cantidad de agua equivale al triple de lo que anualmente se consume en la Ciudad de México.

Agregó que el Plan Nacional de Tecnificación es un programa “histórico e inédito”, que se realiza en acuerdo con los agricultores y permitirá redistribuir el líquido a poblaciones urbanas.

El titular de Conagua, Efraín Morales, explicó que una parte relevante del programa es que 76 por ciento del recurso que se usa en el país se ocupa en la agricultura, por lo que la meta es tecnificar más de 200 mil hectáreas (superficie mayor a la extensión de la capital del país) para producir alimentos con menos agua y recuperar 2 mil 800 millones de metros cúbicos.

“Se trata de un programa sin precedente en el país y el mundo, no hay ningún programa de tecnificación destinado a recuperar agua para destinarla al consumo humano”, señaló el funcionario.

En su turno, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache, expuso que con esta tecnificación se atenderán canales deteriorados, canales de tierra, presas derivadoras dañadas, compuertas en mal estado y parcelas de agua rodada.