Pide auxilio para que operen a su nieta en el Instituto de Cardiología
ace 17 días que mi nieta Martina Blanco está internada en el Instituto Nacional de Cardiología, esperando turno para su cirugía. Desde hace un año le han pospuesto esa intervención, por motivos o problemas de operación del propio instituto.
Hoy me enteré que hay escasez quizá grave de insumos, y hace dos días que no tienen agua.
¡Auxilio!
José Blanco
Ruta de la Salud, el programa más ambicioso del sector
No obstante las diatribas perversas de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, en el sentido de que faltan medicamentos en la instituciones públicas de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en marcha el programa más ambicioso y completo en compra, almacenamiento y distribución de enseres, materiales y recursos médicos para cumplir la disposición constitucional de llevar médicos, medicinas y materiales de curación gratuitos a toda la población.
Si bien es verdad que el proyecto comenzó al final de la administración de Andrés López Obrador con la creación de la Megafarmacia del Bienestar y su misión de operar la compra, almacenamiento y distribución de los productos indispensables para resolver nuestras necesidades de salud; la disposición, contratación y adquisición de medicamentos en el mercado mundial ha causado demoras sustanciales en el proceso.
Sin embargo, cumplir la etapa de llevar los medicamentos gratuitos a todos los rincones del país no es una tarea menor y requirió arrancar la llamada Ruta de la Salud en 23 estados afiliados al programa IMSS-Bienestar y cerrar el círculo virtuoso de distribución permanente en clínicas, hospitales y demás servicios de salud.
Daniel Moctezuma Jiménez
Ante cualquier intento de invasión, el pueblo intervendrá, asegura
“Para nosotros, la patria es América (Latina)”: Simón Bolívar.
En la Alianza Activa de los Pueblos Originarios en Tierra Firme, de la alcaldía Tlalpan, hacemos nuestras las palabras expresadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 10 de agosto, en el sentido de que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”. Esto, ante la intentona del gobierno injerencista de Donald Trump de declarar “terroristas” a distintas formas de crimen organizado en Venezuela.
Para nadie pasa desapercibida la estrategia del imperio de invadir a esa nación para hacerse del control de sus recursos naturales.
En esa misma sintonía, desde la alcaldía Tlalpan, tierra que vio “nacer” políticamente hablando a nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, apoyamos todos y cada uno de los puntos del comunicado sobre cooperación en seguridad de la SRE, que en su último párrafo enfatiza que “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadunidenses en nuestro territorio”.
La ciudadanía libre, digna y soberana de México apoyará a la mandataria contra cualquier intentona de invasión aquí o allende las fronteras y frente a quienes en nuestro país pretenden abrir las puertas al imperio, intentando ganar por las armas lo que no pudieron ganar en las urnas.
Por la Alianza de Pueblos Originarios, Alejando Cardiel S.
Décima contra la verborrea de políticos
“Nunca más gobierno rico
mientras haya un pueblo pobre”,
funcionarios muestran cobre,
“puro jarabe de pico”.
Su hipocresía les critico,
de incongruencia hacer alarde
por más que la razón ladre
sueldos sin legalidad
“Haga Dios su voluntad,
en bueyes de mi compadre”
Guadalupe Martínez Galindo
Invitaciones
Conferencia Mujeres de Vietnam, 50 años de historia
El Museo de la Mujer invita a la conferencia Mujeres de Vietnam, 50 años de historia. Experiencias en el país de Ho Chi Minh. Imparte Kyra Núñez (promotora cultural) y modera Alicia Girón (PUEAA-FEMU).
La cita es el sábado a las 12 horas en República de Bolivia número 17, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, instalaciones del Corredor Cultural (presencial).
De forma virtual informes y registro en: [email protected]
Teléfono: 55-5795-9596
Transmisión en vivo por el canal de YouTube Museo de la Mujer
El CEMOS te necesita
El Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS A.C.) fue fundado en 1983 por Arnoldo Martínez Verdugo, último secretario general del Partido Comunista Mexicano quien fue declarado en 2021 figura política ilustre por Andrés Manuel López Obrador. El CEMOS resguarda documentos, periódicos, revistas, fotografías y otros insumos de todas las familias de las izquierdas mexicanas. El Centro opera gracias al apoyo de las y los antiguos militantes, así como de las personas que amablemente nos hacen aportaciones. En estos días atravesamos por una aguda crisis de recursos, es por eso que aprovechamos este Correo Ilustrado para solicitar la colaboración financiera del público a fin de poder seguir resguardando la memoria de las luchas del pueblo de México.
Se pueden hacer depósitos a la cuenta:
Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista
INBURSA :50063032748
CLABE 036180500630327482
Concepto: cuota de apoyo
Gerardo de la Fuente Lora
Director del CEMOS AC
Se Buscan lectores
Los lectores van a intercambiar las lecturas de las semanas de julio pasado, y van a seleccionar nuevas obras literarias para seguir en la aventura de leer y compartir. ¡No falten!
Jueves 21 de agosto a las 19 horas (horario de la Ciudad de México)
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Anfitrión: Maestro Julio Castañeda
Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo