Pide auxilio para que operen a su nieta en el Instituto de Cardiología

H

ace 17 días que mi nieta Martina Blanco está internada en el Instituto Nacional de Cardiología, esperando turno para su cirugía. Desde hace un año le han pospuesto esa intervención, por motivos o problemas de operación del propio instituto.

Hoy me enteré que hay escasez quizá grave de insumos, y hace dos días que no tienen agua.

¡Auxilio!

José Blanco

Ruta de la Salud, el programa más ambicioso del sector

No obstante las diatribas perversas de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, en el sentido de que faltan medicamentos en la instituciones públicas de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en marcha el programa más ambicioso y completo en compra, almacenamiento y distribución de enseres, materiales y recursos médicos para cumplir la disposición constitucional de llevar médicos, medicinas y materiales de curación gratuitos a toda la población.

Si bien es verdad que el proyecto comenzó al final de la administración de Andrés López Obrador con la creación de la Megafarmacia del Bienestar y su misión de operar la compra, almacenamiento y distribución de los productos indispensables para resolver nuestras necesidades de salud; la disposición, contratación y adquisición de medicamentos en el mercado mundial ha causado demoras sustanciales en el proceso.

Sin embargo, cumplir la etapa de llevar los medicamentos gratuitos a todos los rincones del país no es una tarea menor y requirió arrancar la llamada Ruta de la Salud en 23 estados afiliados al programa IMSS-Bienestar y cerrar el círculo virtuoso de distribución permanente en clínicas, hospitales y demás servicios de salud.

Daniel Moctezuma Jiménez

Ante cualquier intento de invasión, el pueblo intervendrá, asegura

“Para nosotros, la patria es América (Latina)”: Simón Bolívar.

En la Alianza Activa de los Pueblos Originarios en Tierra Firme, de la alcaldía Tlalpan, hacemos nuestras las palabras expresadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 10 de agosto, en el sentido de que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”. Esto, ante la intentona del gobierno injerencista de Donald Trump de declarar “terroristas” a distintas formas de crimen organizado en Venezuela.

Para nadie pasa desapercibida la estrategia del imperio de invadir a esa nación para hacerse del control de sus recursos naturales.

En esa misma sintonía, desde la alcaldía Tlalpan, tierra que vio “nacer” políticamente hablando a nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, apoyamos todos y cada uno de los puntos del comunicado sobre cooperación en seguridad de la SRE, que en su último párrafo enfatiza que “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadunidenses en nuestro territorio”.

La ciudadanía libre, digna y soberana de México apoyará a la mandataria contra cualquier intentona de invasión aquí o allende las fronteras y frente a quienes en nuestro país pretenden abrir las puertas al imperio, intentando ganar por las armas lo que no pudieron ganar en las urnas.