Jueves 21 de agosto de 2025, p. 22

San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó las primeras medidas de la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, para el “fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación” de los estudiantes de las escuelas públicas. Trigueros, una militar que usa uniforme camuflado, ordenó esta semana imponer disciplina en las escuelas públicas, donde se exigirá “uniforme limpio” y “corte de cabello adecuado”. Trigueros, médica y capitana de la Fuerza Armada, fue nombrada por Bukele el viernes pasado, una decisión criticada por una organización gremial de maestros, que advirtió que conduce a la “militarización” de la educación. El Frente Magisterial Salvadoreño afirmó que el nombramiento de Trigueros conducirá a una “lamentable militarización” de la educación. “Nos preocupa que se incrementen los ya exorbitantes abusos de poder” contra estudiantes o que “aumenten los atropellos laborales contra docentes”, añadió. “Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”, afirmó el mandatario en su cuenta en la red social X. Bukele acompañó su opinión con la publicación del memorando de la ministra, quien expresó en el documento que los lineamientos son adoptados “en el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil”.