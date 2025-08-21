▲ La policía brasileña informó ayer que el ex presidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo al mandatario de Argentina, Javier Milei, en 2024, y recomendó inculparlo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra. La recomendación incluye a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex gobernante que impulsa una campaña en Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump intervenga a favor de su padre. La Corte Suprema de Brasil fallará entre el 2 y el 12 de septiembre sobre el caso de Bolsonaro, enjuiciado por urdir un plan para impedir la asunción del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en 2022. En la imagen, Bolsonaro y Milei durante la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en el estado brasileño de Santa Catarina, en julio de 2024. Foto Afp